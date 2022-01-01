اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي في نابلس

نابلس/سما/

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الأحد، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية بان قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة قبل أن تقتحم تعزيزات إسرائيلية كبيرة المدينة من عدة محاور.

وأضاف بأن البلدة القديمة تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة يتخللها أصوات انفجارات ضخمة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فيما قالت مصادر محلية بان الاحتلال قصف منزلا يتحصن به مقاومون .

وحسب المصادر فان فلسطينيا اصيب بجراح خطيرة واصيب عدد اخر من المواطنين بجراح مختلفة فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة .