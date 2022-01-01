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"هب الريح": لن نسمح لأي كان بزعزعة منظومة الاستقرار

الأحد 24 يوليو 2022 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هب الريح": لن نسمح لأي كان بزعزعة منظومة الاستقرار



نابلس/سما/

أكد وزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح، مساء السبت ، أن الدولة بمختلف أجهزتها لن تسمح لأي كان بأن يزعزع منظومة الاستقرار أو يحاول النيل من السلم الأهلي للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، لمستشفى جامعة النجاح بمدينة نابلس، للاطمئنان على صحة المصابين محمود خطاطبة، والدكتور ناصر الدين الشاعر، وزيد الكايد، ومحمود حجاب، وعمار حجاب، ورافع بسام، إثر تعرضهم لهجوم بالرصاص من قبل خارجين عن القانون.

وتمنى الوزير هب الريح السلامة للمصابين، مؤكداً أن وزارة الداخلية ومختلف أجهزة إنفاذ القانون تحركت على الفور وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، لملاحقة ومحاسبة من فعل ذلك وتقديمه في أقرب وقت للقضاء الفلسطيني.
 

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