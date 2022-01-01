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زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران

الأحد 24 يوليو 2022 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزالان قويان يضربان مناطق واسعة جنوب إيران



طهران /وكالات /

قال مسؤول إن زلزالين قويين ضربا، السبت، إقليم هرمزجان في جنوب إيران، مما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال مختار صلاحشور رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم للتلفزيون الإيراني الرسمي “لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و 5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

في أوائل يوليو/ تموز الجاري، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 49 آخرون في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة بالقرب من مركز زلزال السبت.

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