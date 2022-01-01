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البرغوثي يعود د.ناصر الشاعر في المستشفى

السبت 23 يوليو 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي يعود د.ناصر الشاعر في المستشفى



نابلس / سما /

زار الدكتور .مصطفى البرغوثي على رأس وفد من المبادرة الوطنية د.ناصر الدين الشاعر متمنيا له الشفاء العاجل ومؤكدا على المطلب الوطني و الشعبي باعتقال ومحاسبة من ارتكبوا جريمة الاعتداء ومحاولة الاغتيال.
وقال د. مصطفى البرغوثي أثناء تواجده في مستشفى النجاح إن الجريمة التي تعرض لها المناضل الوطني و الشخصية الوطنية المعروفة ناصر الدين الشاعر بالغة الخطورة ، وتعبر عن انفلات أمني خطير يهدد أمن وأمان كل انسان فلسطيني، و يمس النسيج الوطني و لا يخدم الا مصالح الاحتلال الذي يريد ان يرى الفلسطينيين في حالة صراع واقتتال داخلي لن ترحم احدا. و أكد البرغوثي أن درء هذه الفتنة الخطيرة يتطلب ان تقوم  الأجهزة الرسمية بواجبها فورا في كشف واعتقال ومحاكمة من قاموا بجريمة الاغتيال التي كادت لولا رحمة الله ان تودي بحياة  الدكتور ناصر الشاعر.
و أشاد البرغوثي والوفد المرافق بالمعنويات العالية للدكتور ناصر رغم خطورة اصابته بسبع رصاصات و بتساميه على جراحه و حرصه على الوحدة الوطنية .

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