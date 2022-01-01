رسالة نارية من الخطيب إلى لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

القاهرة/سما/

تسيطر حالة من الغضب على مسؤولي النادي الأهلي جراء تراجع مستوى الفريق ونتائج فريق الكرة الأول في الفترة الماضية وذلك بعدما خسر الفريق لقب كأس مصر لصالح الزمالك، إذ خسر الأهلي لقب كأس مصر الخميس أمام الغريم التقليدي الزمالك بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي.

رسالة شديدة اللهجة من الخطيب للاعبي الأهلي

وذكرت مصادر أن إدارة النادي الأهلي وجهت رسالة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بإرسال رسالة إلى اللاعبين من اجل تشديد العقوبات المالية عليهم حال عدم استعادة الانتصارات مرة أخرى من جديد، وعودة الفريق إلى الطريق الصحيح، وشدد إدارة الكرة ضرورة استعادة روح الفريق في المباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر للموسم الحالي خاصة أن هناك فرصة للتتويج باللقب هذا الموسم، ولعب الزمالك أداء رجوليًا رائعًا وأدى الفريق بعد اللمسات السحرية التي أدخلت السرور على عشاق كرة القدم.

موعد مباراة الأهلى والجونة

ومن المقرر ان يدخل النادي الأهلي في مواجهة نارية أمام الجونة على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وحتى الآن يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز صاحب الصدارة وبيراميدز الوصيف.