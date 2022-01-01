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قيادي في فتح يشيد بسرايا القدس وكتائبها في الضفة المحتلة

السبت 23 يوليو 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في فتح يشيد بسرايا القدس وكتائبها في الضفة المحتلة



رام الله/سما/

أشاد القيادي في حركة فتح جميل حويل ببطولات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائبها المجاهدة، التي امتد عملها في محافظات الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها.

وتحدث القيادي حويل في مقابلة خاصة حول الدور البطولي والعمل النوعي لـ"كتيبة جنين" التي برز دورها في صد عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، والتي قدمت العديد من الشهداء منذ انطلاقتها، الذين كان من أبرزهم الشهيد جميل العموري وعبد الله الحصري وداود الزبيدي ورعد خازم وضياء حمارشة.

ووجه حويل التحية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة الذي كان له الدور البارز في تأسيس هذه الكتائب التي شكلت هاجساً للاحتلال وأرقت قيادته، مستذكراً علاقته بالقائد النخالة الذي أمضى عشرات السنوات داخل سجون الاحتلال.

وأوضح حويل أن الاحتلال كثف من حملات الملاحقة والاعتقال والاغتيال بحق أبناء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محاولة منه لوأد الحالة الثورية وإطفاء شعلة المقاومة التي تشهدها محافظات الضفة، مؤكدًا أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل في ظل إصرار قيادة الحركة على استمرار حالة المواجهة في وجه الاحتلال.

واستحضر حويل مقاومي سرايا القدس، وخص بالذكر مخيم جنين، والذين كانوا امتداداً للقادة الشهداء أمثال محمود طوالبة وعصام براهمة ورياض بدير وإياد صوالحة، والذي يشكل دافعاً لهؤلاء المقاومين للاستمرار في حالة المقاومة التي بدأها هؤلاء القادة.

يذكر أن سرايا القدس أعلنت عن تأسيس كتيبة جنين بقيادة الشهيد جميل العموري والتي جاءت عقب عملية نفق الحرية التي نفذها 6 من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وامتدت هذه الكتائب لمحافظات طولكرم ونابلس وطوباس حيث برز دورها في التصدي لتوغلات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

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