أبو هولي :مؤتمر المشرفين سيبحث مستجدات القضية الفلسطينية وملف اللاجئين وازمة الاونروا المالية

القاهرة/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بأن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في دورته (108) سيبحث بشكل مستفيض تداعيات ازمة الاونروا المالية التي تفاقمت مع تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية ولجوء المانحين الى تخفيض مساهماتهم المالية في دعم ميزانية الاونروا والبحث عن حلول لها دون المساس بتفويضها.

وقال د. أبو هولي: ان الدعم العربي للأونروا سيكون محور نقاشنا في اجتماعات المؤتمر التي ستعقد صباح غد الاحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة وإيجاد الية لحث الدول العربية المقتدرة على دعم الاونروا للوصول الى نسبة الدعم العربي للأونروا التي تقدر بـ 7.8 % من اجمالي موازنتها الاعتيادية لافتاً الى ان الدعم العربي للأونروا بلغ 3% حتى منتصف حزيران من العام 2022 .

وأوضح د. أبو هولي ان ازمة الاونروا بدأت تلقي بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وعلى الاونروا التي باتت غير قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي مما يستوجب على المجتمع الدولي التحرك لدعم الاونروا وتقديم تمويل كاف ومستدام .

وأشار د. أبو هولي الى الهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة ستكون مدرجة على جدول اعمال المؤتمر لوضع اليات مع الجامعة العربية للحد منها مبيناً بان حكومة الاحتلال الاسرائيلي استقبلت ما يزيد عن 42 الف مهاجراً يهودياً من ضمنهم 30 الف من أوكرانيا وروسيا حتى منتصف حزيران الماضي ، وانها ماضية في استقطاب اليهود من اوكرانيا وروسيا الذي يزيد عددهم عن 200 الف يهودي وتوطينهم في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس مستغلة الحرب الدائرة فيها والذي يشكل انتهاك لحقوق الفلسطينيين التي يقرّها القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 2334 .

وأضاف د. أبو هولي بان المؤتمر سيناقش مستجدات القضية الفلسطينية فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد شعبنا الفلسطينية وجرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى في مسعى الى تهويده علاوة على مصادرة الأراضي وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارس في احياء القدس وفي النقب وفي تجمعات مسافر يطا وفي التجمعات البدوية في المناطق(ج) علاوة على تصعيد الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بالإضافة الى تعزيز التنمية في فلسطين.

ويشارك في المؤتمر وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية) بالإضافة الى جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة،بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الاونروا" وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية.

يشار الى ان وفد فلسطين يترأسه د. أبو هولي ويضم وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، وسعدي أبو عابدة عضو لجنة اللاجئين في المجلس الوطني .