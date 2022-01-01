منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن "جدري القرود" حالة طوارئ صحية عالمية

وكالات - سما-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن".

ويسبب الجدري أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط إفريقيا حيث يتوطن المرض.

وينتقل المرض بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة في إفريقيا.

ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القردة الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.