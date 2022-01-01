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أبو مذكور يتحدث عن تفاصيل موسم العمرة الجديد لسكان غزة

السبت 23 يوليو 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مذكور يتحدث عن تفاصيل موسم العمرة الجديد لسكان غزة



غزة / سما /

قال عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، الليلة الماضية، إن شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ترتيب وتصويب أوضاعها وتأهيل الشركات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع اللجنة المشتركة، وبعد ذلك سيتم عقد اجتماعات مع الجانب المصري للاتفاق على آلية تسيير وسفر رحلات العمرة لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأكد أبو مذكور في تصريحات صحفية، أن أي مواطن يرغب في التسجيل لموسم العمرة الجديد، بإمكانه التوجه لمكاتب الحج والعمرة المعتمدة وتسجيل أسمه، متوقعا أن يبدأ تسيير أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة في شهر أيلول المقبل.

وأوضح أبو مذكور أنه من الصعب حاليا تحديد تسعيرة موسم العمرة الجديد، وذلك بسبب انتظارهم لان تقوم المملكة العربية السعودية بالتحديد شروطها والمبالغ المالية التي ستأخذها وكذلك آليات الاتفاق مع الجانب المصري.

وأشار أبو مذكور أن تسعيرة العمرة دائما ما تكون مقبولة في بداية الموسم على عكس نهاية الموسم وخاصة في شهر رمضان الذي ترتفع فيه التسعيرة.

#عوض أبو مذكور #غزة #موسم العمرة #العمرة

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