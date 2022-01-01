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العمصي يكشف تفاصيل ملف المنع الأمني لعمال غزة من قِبل الاحتلال

السبت 23 يوليو 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمصي يكشف تفاصيل ملف المنع الأمني لعمال غزة من قِبل الاحتلال



غزة / سما /

قال سامي العمصي رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم موضوع المنع الأمني لعمال غزة، كورقة على العمّال الفلسطينيين، مبيناً أن الخطورة في هذا الموضوع، هو سماح الاحتلال للعامل بالعمل لمدة شهر أو شهرين ثم يقوم بمنعه.

وأوضح العمصي في تصريحات إذاعية، أن الخطورة في هذا الموضوع، هو أن "العمال يرون تحسُّن في وضعهم الاقتصادي بعد العمل لفترة، ثم يتم منعهم من قبل الاحتلال بشكل متعمد، وهناك منع معبر لمدة 3 شهور، وهناك منع أمني لمدة عام، وقد يستمر لسنوات".

وأضاف: "الاحتلال من الممكن أن يدخل للعمال من باب حاجتهم للعمل، ويجب على الجهات الأمنية أن تقوم بتوجيه نصائح لكل من يتم منعه من قبل الاحتلال".

وتابع: "هناك 9500 عامل يتوجهون يومياً للعمل في الداخل المحتل، وهؤلاء لهم دور في تحسين الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة، خاصة وأن يومية العامل ما يقارب الـ 300 شيكل وقد تزيد".

وأكمل: "نأمل بأن يصل عدد العمال في الداخل المحتل إلى 20 ألف عامل، فهذا الأمر من شأنه تعزيز الاقتصاد داخل قطاع غزة".

#اتحاد نقابات العمال #عمال غزة

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