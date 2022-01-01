غزة: مباحث التموين تضبط "6" أطنان أغذية منتهية الصلاحية

غزة / سما /

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم الأمن الغذائي في المباحث العامة خلال جولة تفتيشية مشتركة مع مفتشي وزارة الصحة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ 5 أطنان من اللبن والجبنة الفاسدة لظهور علامات فساد ظاهري.

وأوضحت مباحث التموين، أنها ضبط الكميات لدى أحد تجار بيع المواد الغذائية، كما ضبطت "1.2" طناً من المرتديلا الفاسدة بحوزة أحد التجار.

ولفتت إلى أنه تمت إحالة ملف القضيتين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

في السياق، أوقفت مباحث التموين منشأتين "ملحمة "و"مصنع نمورة" عن العمل بشكل مؤقت وأخطرت 5 مطاعم لبيع الشاورما ومحلات حلويات لمخالفة الشروط الصحية.