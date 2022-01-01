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الخليل: إصابات واعتقال رئيس بلدية الظاهرية خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان

السبت 23 يوليو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابات واعتقال رئيس بلدية الظاهرية خلال قمع الاحتلال فعالية ضد الاستيطان



الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقال رئيس بلدة الظاهرية، اليوم السبت، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعالية التحدي والصمود في منطقة شويكة ببلدة الظاهرية  جنوب الخليل.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالفعالية، ما أدى الى إصابة نائب رئيس البلدية نايف مخارزة بقنبلة صوت مباشرة في القدم، والعشرات بالاختناق، كما جرى اعتقال رئيس بلدة الظاهرية بهجت الجبارين .

وأكد مصدر محلي  إن قوات الاحتلال قمعت فعالية التحدي والصموت التي شارك فيها عشرات المواطنين، وأهالي بلدة الظاهرية، وأصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء في منطقة شويكة القريبة من مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي البلدة.

وقال إن أحد المستوطنين أطلق النار على المواطنين الذين تواجدوا في المكان، في ظل تواجد لجيش الاحتلال الذي وفر الحماية له.

الجدير ذكره، أن لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الأهلية، ونشطاء ضد الاستيطان ينظمون فاعلية أسبوعية في المنطق المهددة بالاستيلاء في بلدة الظاهرية خاصة القريبة من المستوطنات، بهدف مساندة أصحاب الأراضي في حماية أراضيهم وتعزيز صمودهم.

#الخليل #الاحتلال #بلدية الظاهرية #الاستيطان

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