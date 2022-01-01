  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجهاد" يشيد بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة في رفضها للتطبيع مع الاحتلال

السبت 23 يوليو 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" يشيد بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة في رفضها للتطبيع مع الاحتلال



غزة / سما /

أشادت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بموقف وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب العدو الصهيوني في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني ويلتزم بثوابت الأمة.

وعبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، عن تضامن حركته مع الوزيرة، التي اتخذت موقفاً عملياً جريئاً وحاسماً في رفض التطبيع، غير آبهة بالعواقب، لتجسد بذلك الإرادة الحقيقية لأحرار وحرائر أمتنا.

وتوجه سلمي، في تصريح صحفي، التحية للشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والتحية للشعب البحريني الذي يعبر أبناؤه الأحرار كل يوم عن موقفهم الرافض لكل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..مطار رامون.. مشروع إسرائيلي متعثر قد ينقذه الفلسطينيون

عن "إسرائيل ونبوءة زوالها" ..علي حبيب الله

المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.. هارتس : تزايد احتمالات التصعيد مع حزب الله حول الغاز

مصرع عالمة مصرية في حادث مروع

ملك ⁧‫البحرين‬⁩ يقيل رئيسة هيئة الثقافة "مي آل خليفة" لرفضها مصافحة السفير الاسرائيلي

اسعار العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي في فلسطين

الافراج عن رجل اعمال اسرائيلي اختطف في البرازيل

الأخبار الرئيسية

المالية بغزة

المالية بغزة تتحدث عن أزمة مالية تعانيها الحكومة وتكشف أهم أسبابها..

ملك ⁧‫البحرين‬⁩ يقيل رئيسة هيئة الثقافة "مي آل خليفة" لرفضها مصافحة السفير الاسرائيلي

الخضور: الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة غدا الأحد

هنية يهاتف الشاعر ويطالب الرئيس عباس بالكشف عن المتورطين

فيديو..مسلحون يطلقون النار على د.ناصر الدين الشاعر واصابته بجراح جنوب نابلس

الاتصالات الفلسطينية