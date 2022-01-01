أحمد فلوكس يعلن توبته.. ويطلب الدعاء

القاهرة / وكالات /

فاجئ الفنان أحمد فلوكس، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور معلناً فيه عن توبته والتقرب إلى الله، مطالباً الجميع بمسامحته والدعاء له أن يتقبل منه الله صالح الأعمال، متعهدًا ببذل قصاري جهده كي يكون على قدر التوبة والسير على الصراط المستقيم.

ونشر فلوكس، منشورًا عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستقرام” قائلاً: لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجيا مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم”.

وتابع: “أرجو من أي شخص أسأت له في يوم من الأيام وحدث مني أي شيء أن يغفر لي، مسامح كل الناس ولا أريد شيئا من أحد .. أدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم”.

واختتم فلوكس منشوره: “دعواتكم أن يثبتني الله وبدعيلك من قلبي، يارب يغفر لي ويغفر لكم ،تحياتي للجميع ودعواتكم”.

أحمد فلوكس يؤكد لا أريد شيئا من أحد

وأكد أحمد فلوكس خلال منشوره أنه لا يريد شيئاً من أحد، وأنه سيبدأ مرحلة جديدة في حياته، خاصة بعد صراعات كثيرة خاضها أحمد فلوكس وتسبب في إثارة الجدل، إضافة إلي ظهور والده فاروق فلوكس، في إحدي البرامج والدعاء له بالهداية.

آخر ظهور للفنان أحمد فلوكس

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد فلوكس، كان في أحد البرامج الحوارية، حيث أشار إلى أن الفن ليس حراما، بل أنه يقدم رسالة مهمة للغاية، مشددا على أنه لم يتحدث عن حرمانية الفن الذي يحترمه ويقدره كثيراً ، قائلاً: “نحن تربينا علي مسلسلات رأفت الهجان وليالي الحلمية.. فهل هذه الأعمال يمكن إدراجها تحت بند الحرام؟ بالتأكيد لأ، فهي أعمال ما زالت تحظى بمشاهدات وقتما تُعرض على الشاشات”.

وحول سؤاله “هل استشيخ أو ادروش”، رد فلوكس “تمنى ذلك، لكن هذا لم يحدث، فما يعنيني هي التربية والأخلاق والعادات والتقاليد التي نشأنا عليها، فضلا عن معرفة المحرمات في جميع الأديان”.

أحمد فلوكس يقرر الابتعاد عن الساحة الفنية

وحول ابتعاده عن الفن، قال أحمد فلوكس، إنه قرر الابتعاد مؤقتاً عن الساحة الفنية، خاصة أن الوضع الفني أصبح متدنيًا ولا يصلح لتقديم رسالة للجماهير في هذا التوقيت، قائلاً: “أنا مش شيخ، ولكن كل الكتب السماوية بها محرمات ولا يمكن جعل المحرمات مسموحات على شاشات التلفاز، لأن مصر لها عادات وتقاليد ولن أسمح بهدمها”.

وحول الخلاف بينه وبين الفنانة أمينة خليل، قال أحمد فلوكس: “أنه لا يوجد خلاف مع الفنانة أمينة خليل، ولكن قمت بانتقادها بسبب مشهد ضمن حلقات مسلسل نمرة اثنين والتي عرضت بعنوان آخر الليل على منصة شاهد الإلكترونية”.