  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبيّة تثمّن الموقف العروبي للوزيرة البحرينية مي آل خليفة الرافض للتطبيع

السبت 23 يوليو 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تثمّن الموقف العروبي للوزيرة البحرينية مي آل خليفة الرافض للتطبيع



غزة / سما /

ثمّنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، موقف الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لرفضها مصافحة السفير الصهيوني في البحرين ومواجهتها للتطبيع في بلادها.

ورأت الشعبيّة أنّ هذا الموقف العروبي الذي اتخذته الوزيرة مي يعبّر من جديد عن أصالة الشعب البحريني المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم الحملات الأمنية من قِبل النظام ضد الرافضين للتطبيع.

ودعت الشعبيّة الجماهير العربيّة وقواها ومنها في دولة البحرين الشقيقة إلى التصدي لكل جرائم التطبيع التي ترتكب جهارًا نهارًا من قِبل النظام في البحرين وأنظمةٍ أخرى في الخليج وغيرها على حساب قضية فلسطين، ومن أجل مصالِح الزمر الحاكمة التي استسهلت طريق التفريط والتبعيّة حمايةً لمصالحها.

الأكثر قراءة اليوم

صور ..مطار رامون.. مشروع إسرائيلي متعثر قد ينقذه الفلسطينيون

عن "إسرائيل ونبوءة زوالها" ..علي حبيب الله

المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.. هارتس : تزايد احتمالات التصعيد مع حزب الله حول الغاز

مصرع عالمة مصرية في حادث مروع

ملك ⁧‫البحرين‬⁩ يقيل رئيسة هيئة الثقافة "مي آل خليفة" لرفضها مصافحة السفير الاسرائيلي

اسعار العملات مقابل الشيكل الاسرائيلي في فلسطين

الافراج عن رجل اعمال اسرائيلي اختطف في البرازيل

الأخبار الرئيسية

المالية بغزة

المالية بغزة تتحدث عن أزمة مالية تعانيها الحكومة وتكشف أهم أسبابها..

ملك ⁧‫البحرين‬⁩ يقيل رئيسة هيئة الثقافة "مي آل خليفة" لرفضها مصافحة السفير الاسرائيلي

الخضور: الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة غدا الأحد

هنية يهاتف الشاعر ويطالب الرئيس عباس بالكشف عن المتورطين

فيديو..مسلحون يطلقون النار على د.ناصر الدين الشاعر واصابته بجراح جنوب نابلس

الاتصالات الفلسطينية