حلا شيحة تثير الجدل بمنشور غامض والجمهور ينتقدها بسبب الحجاب

وكالات - سما-

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، أحدث إطلالاتها برفقة أطفالها مع جمهورها عبر حسابها على موقع “إنستقرام” وأحدث ظهورها جدلاً كبيراً بين متابعيها.

وأثارت صور حلا شيحة الجدل بعدما أظهرت جزء من شعرها عقب تلميحها الفترة الماضية بالابتعاد عن الفن، وفي ظهور حلا شيحة الأخير نشرت صور مع أطفالها وكتبت “لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس نقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل”.

وأضافت: “لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا، كل أيامنا لحظة، علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تايه أو متلخبط لازم يبقي متأكد أن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكثر ويتعلم”.

ظهرت حلا شيحة في الصور وجزء من شعرها ظاهر خارج الحجاب، وهو ما فتح بابا من الظن لدى جمهورها، هل تتجه إلى التخلي عن الحجاب مرة أخرى وتعود إلى عالم الفن، وأن ظهورها هكذا يعد تمهيداً لخلع الحجاب.

تظهر حلا شيحة من وقت لآخر وتثير الجدل، فى ظهورها على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ففي وقت سابق، أعلنت تبرؤها من فيلم “مش أنا” مع النجم تامر حسني، وذلك بعد العرض، وطالبت نجوم الفن بأن يتقوا الله في الأعمال الفنية التي يقدموها، الغريب في الأمر أنها كانت أعلنت عودتها للفن والتمثيل بعد ابتعادها عن الفن لمدة تقرب من 12 عاماً، وبعد وقدمت مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان وبعدها تزوجت الداعية الديني معز مسعود.

ظهور حلا شيحة على وسائل التواصل الاجتماعي يعد محدود، فهي تهتم بنشر الادعية والتهاني، كما تشارك صور لأفراد أسرتها، واهمهم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

حلا شيحة تحتفل بالمرأة

وفي مارس الماضي، شاركت حلا مع جمهورها الاحتفال بيوم المرأة العالمى، ونشرت مجموعة صور مع بناتها وشقيقتها وكتبت “أني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته… أد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اى حاجة تانية”.

وتابعت: “حابة أوجه رسالة لكل أم كونى فخورة إنك أُم وأنك قادرة أنك تحققى المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكى دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أى حاجة ولادنا محتاجنا فى حياتهم بالحب والحنان والاحتواء فى زمن بقى اصعب من اللى قبله.. اعملى حاجة بتحبيها وحبى نفسك أولاً وربى أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس”.