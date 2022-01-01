القناة 12 : قائد الحرس الثوري زار سوريا سرا قبل أسبوع من الهجوم الإسرائيلي

وكالات - سما-

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قام بزيارة سرية إلى سوريا الأسبوع الماضي وذلك قبل نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر أمس الجمعة.

ونقلت "القناة 12" عن مصادر قولهم إن "زيارة سلامي كانت تهدف إلى ترسيخ وجود إيران العسكري في الأراضي السورية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر الجمعة، مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.

كما نددت إيران بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي قائلة "إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها".

وأكدت أن "الهجمات المتكررة على سوريا، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وهو الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة".

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.