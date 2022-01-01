رسول الساري: النظام العالمي الجديد.. بعد قمتي طهران وجدة..

كتب رسول الساري:

دخل إيران! وصل ايران! ذهب الى ايران! هذه العناوین الإخباري الأكثر تكرارا الذي تم تداوله في لوكالات الأنباء العالمية في الأشهر الأخيرة، خاصة في الأيام القليلة الماضية، مع وصول كبار المسؤولين والوفود الاقتصادية من مختلف البلدان، وهذا في حد ذاته علامة على تشكيل النظام الدولي الجديد المتوقع.

كان التخطيط لزيارة بوتين لإيران بالتزامن مع زيارة أردوغان لطهران بعد زيارة بايدن للمنطقة خطوة ذكية يمكن أن تلقي بظلالها على جميع الإنجازات السياسية والإعلامية والنفسية لرحلة بايدن وتحييدها وتغيير أجواء المنطقة إلى قضايا واحتياجات حقيقية. والتقارب .. لتركيز المنطقة التي يؤجل تحليلها إلى المستقبل.

اليوم ، يقف العالم على أعتاب نظام دولي جديد وبالطبع، خلال هذه الفترة، أصبحت أمريكا أضعف يومًا بعد يوم ، وينبغي نتابع الحرب في أوكرانيا بشكل أعمق وفي إطار تشكيل النظام العالمي الجديد ، ومن المحتمل أن تتشكل بعد ذلك عمليات معقدة وصعبة. نظرا لأهمية هذا النظام الدولي الجديد.

الابرز في هذا النظام الجديد وما يسمع من مسؤولين الدول الأخرى في الاجتماعات الدبلوماسية والاقتصادية هذه الأيام في طهران هو حاجة هذه الدول إلى تعاون شامل مع الجمهورية الإسلامية، و هذا يتعارض مع الاخبار الوسائل الإعلام الغربية الذي يزعم عزلة إيران.

وطبعاً طهران بحاجة إلى مثل هذا التعاون البناء مع جيرانها والدول الأخرى، و ايصا مفتاح حل مشاكل الدول الأخرى في مثل هذه العلاقات ، وهذا الخبر سبب غضب أمريكا وفشل رحلة بايدن للمنطقة.

خلال رحلة بايدن إلى المنطقة ، كان الخوف من قوة المقاومة واضحًا لدرجة أن المسؤولين الإسرائيليين ذكروا قوة إيران وضرورة مواجهتها في خطاباتهم الترحيبية ، بينما لم يتنحى بايدن بعد عن الطائرة ، ولكن بينما يدرك بايدن أكثر من أي شخص آخر تداعيات أي مواجهة مع إيران ، وخلافًا لمزاعم الصهاينة ، كان أحد أهداف رحلته إلى المنطقة تبرير العديد من حلفاء الولايات المتحدة المزعومين ، خاصة الإسرائيليين ، لتجنب أي توتر مع الجمهورية الإسلامية. وأثناء هروب بايدن ، أكدت الولايات المتحدة أيضًا ، في ردها على إرسال طائرات بدون طيار إيرانية إلى روسيا ، “إسرائيل لديها وجهة نظر مختلفة عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران ، لكن حكومة بايدن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق ، ويجب علينا تعميق تحالف روسيا مع إيران كتهديد. “دعونا ننظر بعمق”.

التناقض الكبير والواضح في رحلة بايدن هو أن إبداعات وسائل الإعلام الغربية لتخويف الجمهورية الإسلامية والدول الأعضاء في جبهة المقاومة تحدث بينما بايدن ، بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ، لديه الحاجة الماسة لخطة العمل الشاملة المشتركة وكذلك نفط إيران والدول الحليفة ، إيران بما فيها فنزويلا في ظل الحرب في أوكرانيا ، وهي مقدمة واحتمال تحقيق هذه الحاجة لتجنب التوتر مع إيران. لذلك ، من ناحية، كان بايدن يحاول تخويف إيران بهذه الإنشاءات الفضائية ، ومن ناحية أخرى ، كان يحاول وراء الكواليس تجنب أي توتر مع إيران وإقناعها بالابتعاد عنها.

وعلى الرغم من توجيهات اجتماع الدول الضامنة لمسار أستانا في طهران لمراجعة الوضع الأخير والموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا خاصة في مناطقها الشمالية. لكن توقيع مذكرة استثمارية كبيرة بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا في مجال الطاقة زاد بشكل كبير من قيمة الحركة الدبلوماسية في إيران. بناءً على هذا الفهم ، قامت شركة غازبروم الروسية بأكبر استثمار أجنبي في صناعة النفط في بلدنا بقيمة 40 مليار دولار.

وبحسب الأخبار الواردة ، فإن استثمار 10 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في شمال بارس وكيش ، وكذلك تطوير 6 حقول نفطية ، بما في ذلك حقول المنصوري وأب تيمور وأزار ، هي أمور طهران وموسكو. قد اتفقا على الاستثمار المشترك والاستكشاف. من وجهة نظر العديد من الصحف ، يعتبر هذا الاستثمار الضخم نقطة تحول بالنسبة للتحالف الاستراتيجي في الشرق ، بغض النظر عن عقوبات الدول الغربية وحالات مثل FATF. يعتبر العديد من الخبراء قمة طهران ميزة على رحلة بايدن الفاشلة إلى الأراضي المحتلة والمملكة العربية السعودية.

و بالأخير تعترف وسائل الإعلام الغربية الآن بأن “سياسات الجمهورية الإسلامية ، خاصة في المرحلة الحالية حيث تحاول يومًا بعد يوم دفع الولايات المتحدة إلى الوراء في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة وتوسيع العلاقات مع جيرانها والدول الأخرى ، يمكن أن تؤدي إلى تشكيل التطورات التي ستشكل الجغرافيا السياسية الجديدة للمنطقة. حتمية “. ولكن من وجهة نظر أيديولوجية، يجب البحث عن أصل “النظام الدولي الجديد” بعد عصر نظريات العالم أحادي القطب وثنائي القطب في فكر القائد الذي قال قبل بضع سنوات ، “إذا أخذنا في الاعتبار حادثة اليوم التاسع عشر. كأصل لتاريخ التطورات الجديدة في العالم ، فإنه ليس من المستغرب ولم يقال أي شيء بشكل مفرط.

كاتب ايراني