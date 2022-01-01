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الاقتصاد بغزة تحدد سعر كيلو الدجاج في المزرعة للمربين والموزعين

السبت 23 يوليو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تحدد سعر كيلو الدجاج في المزرعة للمربين والموزعين



غزة / سما /

قالت وزارة الاقتصاد بغزة إنها توافقت مع وزارة الزراعة على تحديد سعر بيع الدواجن في المزرعة للمربين والموزعين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، على المربين والموزعين بعدم شراء الدواجن من المزرعة بأقل من تسعة شيكل للكيلوجرام، وذلك حرصاً على عدم الحاق الخسارة بالمربين.

وقال إن هذه الخطوة تأتي بالتوافق بين الوزارتين واستكمالاً لما تم نشره سابقاً من توجهات تصب في مصلحة المزارع الفلسطيني وعدم خسارته، مثل سحب الكميات الفائضة من الإنتاج وتجميدها ومراجعة مدخلات الإنتاج ومراقبة السوق.

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