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المالية بغزة تتحدث عن أزمة مالية تعانيها الحكومة وتكشف أهم أسبابها..

السبت 23 يوليو 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تتحدث عن أزمة مالية تعانيها الحكومة وتكشف أهم أسبابها..



غزة / سما /

قال عوني الباشا وكيل وزارة المالية بغزة ، ان الحكومة تعاني من أزمة مالية ، وان هناك ديون للبنوك وتحاول الحكومة تجاوز الازمة .

وبين الباشا خلال تصريحات لصوت القدس ، ولا يمكن الحديث عن عدم وجود رواتب للشهر القادم ولكن ما يتم الحديث عنه قد يكون بشأن نسبة الرواتب ، نتيجة لإنخفاض الايرادات .

وبين الباشا، ان سبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة بسبب تحمل الحكومة لعدد من الارتفاعات على الأسعار في عدد من السلع وخاصة الوقود التي تكلفت الحكومة بتحملها دون أن تحمل المواطن أي زيادات ، مما أدى لتراكم الازمة المالية .

وكانت وزارة المالية في قطاع غزة أعلنت موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يونيو في الرابع من يوليو  بنسبة 60% وبحد ادنى 1800 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أنها اضطرت للاستدانة من البنوك المحلية من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد, في ظل الظروف الصعبة الحالية.

#المالية بغزة

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