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بلدية غزة تخمد حريقا اندلع في مكب النفايات شرق المدينة

السبت 23 يوليو 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تخمد حريقا اندلع في مكب النفايات شرق المدينة



غزة / سما /

تمكنت طواقم بلدية غزة من اخماد الحريق الذي شب يوم أمس في مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مساعد مدير عام البلدية م. أنور الجندي أن المنطقة التي اندلعت بها النيران تبلغ نحو 700 متر مربع وتمكنت طواقم البلدية بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني من محاصرة المنطقة والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران  لباقي مناطق المكب وتبقى  انبعاثات الدخان في المكان .

يذكر أن مكب النفايات يقع تبلغ مساحته نحو 300 دونم ويقع في منطقة حدودية ويستقبل يومياً نحو 1200 طناً من النفايات من مدينة غزة وبعض البلديات المجاورة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ).

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