البنك الدولي يصنف فلسطين ماليا وفقا للدخل ..تعرف على ترتيبها

الضفة المحتلة / سما /

حلّت دولة فلسطين ضمن قائمة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، ضمن التصنيف الجديد الذي أصدره البنك الدولي لاقتصادات الدول حول العالم.

ووفقا لتصنيفات البنك الدولي، فإنه تم تقسيم الدول إلى 4 مجموعات، أولها "دول ذات دخل منخفض" أي أقل من 1085 دولار، وثانيها دول متسوط أدنى، بدخل ما بين 1086 إلى 4.255 دولار، ثالثها "متوسط أعلى، من 4.256 إلى 13.205 دولار، ورابعا "دخل مرتفع"، أي الدول التي فيها الدخل أكثر من 13.205 دولار.

وجاء إلى جانب فلسطين، في تصنيف "الدخل المتوسط الأدنى"، العديد من الدول العربية مثل: المغرب، مصر، لبنان، موريتانيا، جزر القمر، تونس، الجزائر، جيبوتي.

وبحسب التصنيف الدولي، فإن سوريا، اليمن، السودان، والصومال جاءوا تحت فئة دول الدخل المنخفض، فيما جاءت الأردن تحت فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى إلى جانب ليبيا والعراق.

وأوضح التصنيف، أن الامارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، كانت من ضمن الدول العربية في قائمة ذات الدخل المرتفع.