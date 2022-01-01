ملك ⁧‫البحرين‬⁩ يقيل رئيسة هيئة الثقافة "مي آل خليفة" لرفضها مصافحة السفير الاسرائيلي

المنامة/ وكالات /

أصدر ملك البحرين مرسوما باقالة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وبتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيسا لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وجاء قرار الملك بعد ايام من رفض الوزيرة مصافحة السفير الاسرائيلي خلال بيت عزاء اقامه السفير الامريكي في المنامة.

وقالت مصادر صحفية انه " في 16 يونيو 2022 عقد السفير الامريكي ستيفن بوندي مجلس عزاء خاص في منزله بمناسبة وفاة والده ودعا اليه بعض السفراء والمسؤولين، من بينهم السفير الاسرائيلي في البحرين إيتان نائيه ، والشيخة مي بنت محمد".

واضافت "اثناء التصوير، قام احدهم بتعريف الذين ييتصافحون، وعندما وصلت الشيخة مي للسفير الاسرائيلي في المنامة، وقالوا لها انه هذا هو السفير الاسرائيلي، سحبت يدها ورفضت مصافحته وخرجت من منزل السفير الامريكي وطلبت من السفارة عدم نشر اي صورة لها في مجلس العزاء".

وقبل ذلك رفضت الشيخة مي تهويد الاحياء القديمة للعاصمة، المنامة، ويشمل ذلك تهويد ابتداء من باب البحرين وشارع المتنبي وصولا الى الكنيس اليهودي الواقع في شارع صعصعة بن صوحان بالمنامة القديمة، ورفضت السماح لمستثمرين يهود امريكان لتشييد حي يهودي مع كتابات ارشادية ونجمة داوود تستقبل السياح من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي.

وجاء القرار جاء في الوقت الذي كانت تقوم فيه الشيخة مي بجولة إلى دول البلقان اضافة الى ألبانيا .