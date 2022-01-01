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ضبط كمية من مواد يشتبه إنها مخدرة في الخليل

السبت 23 يوليو 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ضبط  جهاز الشرطة والأمن الوقائي، كمية كبيرة من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزل في بلدة الرماضين في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الاشخاص كمية من المواد المخدرة داخل منزله ببلدة الرماضين، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

وقال ارزيقات: إن قوة من الشرطة والأمن الوقائي وخلال عملية التفتيش عثروا بداخل المنزل على كمية من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة بلغت من الوزن 5 كغم، بناء على ذلك تم ضبط هذه المخدرات وتحريزها حسب الأصول.

وأكد، مواصلة الشرطة إجراءات البحث والتحري للقبض على صاحب المنزل.

#الخليل #الشرطة

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