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أسير من سلفيت يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

السبت 23 يوليو 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأســـير هيثم جمال علي جابر (48 عـامًا) من بلدة حارس بمحافظة سلفيت بالضفة المحتلة، أنـهـى العشرين عامًا على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سـجـون الاحتلال .

وأشارت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 23/07/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (28) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والقيام بعمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير هيثم جابر ولد بتاريخ 10/12/1974م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

#سجون الاحتلال #سلفيت

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