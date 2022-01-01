إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (17 وحتى 22 يوليو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9494 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7037 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9316 مواطناً و104 أجانب، و74 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6873 مواطناً، و113 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.