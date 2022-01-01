رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إدانة سيادة الرئيس محمود عباس حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر، مهاتفا إياه للاطمئنان على صحته.

كما تناولت الصحف، خبر وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب مسيرات سلمية ضد الاستيطان بالضفة، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في مسافر يطا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف الدكتور ناصر الدين الشاعر مطمئنا على صحته ويدين إطلاق النار عليه

- عشرات الإصابات بالضفة والاحتلال يعتدي على المشاركين بوقفة سلمية عند مدخل التوانة

- دماء عربية على سهوب اللطرون

- "الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس" تنعى النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في القدس

- نواب يساريون في فرنسا يدينون الفصل العنصري الإسرائيلي ويدعون إلى الاعتراف بدولة فلسطين

- بالوشاح والكوفية حققنا الـ95٪

- لجنة التحقيق في أحداث "الكابيتول" تطالب بمحاسبة ترمب على التقصير الجسيم في واجباته الرئاسية

"الأيام":

- مسيرات الجمعة: مواجهات وقمع وإصابات.. إقامة بؤرة استيطانية جديدة في مسافر يطا

- 3 مصابين بحالة خطيرة بينهم طفلان بإطلاق نار في طيرة المثلث

- الاحتلال يزعم اعتقال شاب خطط لتنفيذ عملية طعن بالقدس

- الاحتلال يعتزم بناء 83 وحدة استيطانية في "جفعات هاماتوس" على أراضي بيت صفافا

- "العليا" الإسرائيلية تؤجل إخلاء عائلة دويك من منزلها في سلوان

- استنكار شامل لإطلاق مسلحين النار على ناصر الدين الشاعر وإصابته

- أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- نواب يساريون فرنسيون يدينون نظام "الفصل العنصري المؤسسي" الإسرائيلي

- مقتل ثلاثة جنود سوريين بغارة إسرائيلية قرب دمشق

- تقديرات إسرائيلية: تزايد احتمالات التصعيد مع "حزب الله" حول حقول الغاز

- موسكو وكييف تتفقان على تصدير الحبوب وتواصل القصف في شرق أوكرانيا وجنوبها

"القدس":

- العليا الإسرائيلية تجيز سحب مواطنة مدانين "بالمس" بأمن الدولة!

- الكشف عن نفق وقناة ماء بساحة البراق و5 مشاريع استيطانية يجري تنفيذها

- إصابة الرئيس بايدن بـ "كورونا"

- اشتية يوعز بوقف إجراءات تعيين ابنتي وزيرين

- إسرائيل تعلن عن إقامة "مركز زوار- يهود اليمن" بسلوان

- إخطارات هدم وتهجير في تجمع أبو النوار البدوي

- مشرعون أميركيون يطالبون الإدارة برفض تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية كـ"إرهابية"

- الاحتلال بصدد تنفيذ 3 مخططات استيطانية فوق 733 دونما بالضفة

- روسيا تطالب بتفكيك الوكالة اليهودية

- استئناف ضخ الغاز الروسي لأوروبا واتفاق حول تصدير الحبوب يوقع اليوم