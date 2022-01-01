هنية يهاتف الشاعر ويطالب الرئيس عباس بالكشف عن المتورطين

الدوحة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق، بعد إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.



وعبر هنية - بحسب بيان لمكتبه - عن كامل التضامن مع الشاعر والوقوف إلى جانبه.



وأدان هنية، هذه الجريمة الغادرة التي تشكل محطة خطيرة خارجة عن أخلاقنا الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه الذين يستهدفون الحالة الوطنية الفلسطينية. كما قال.



ودعا رئيس حركة حماس، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس شخصيًا إلى سرعة الكشف عن المتورطين في هذه القضية ومحاكمتهم، مشيرًا على أن الكل الفلسطيني في حالة هائلة من الغضب إزاء هذه الجريمة النكراء.



وحذر هنية من خطورة هذا "السلوك الإجرامي الذي مسّ قامة وطنية كبيرة"، مشددًا على أن هذا "الأسلوب لا يسكت الأصوات الحرة، ويؤدي إلى نتائج صعبة على واقعنا الفلسطيني الداخلي". كما قال.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتف في وقت سابق الشاعر، وتمنى له الشفاء العاجل، وأوعز بسرعة اعتقال الجناة.