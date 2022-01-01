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فصائل المقاومة تدين الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر

الجمعة 22 يوليو 2022 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تدين الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر



رام الله / سما /

دانت "فصائل المقاومة الفلسطينية" وبأشد العبارات محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر (نائب رئيس الوزراء السابق ووزير التعليم السابق).

وأكدت في بيان لها أن "هذا الفعل الآثم الذي تعرض له د. ناصر الدين الشاعر بما يمثله من قامة وطنية واجتماعية وسياسية يستوجب تشكيل لجان شعبية ووطنية لحماية هذه القامات والشخصيات الوطنية من اعتداء الأيادي الخبيثة."

وأكدت ان الاعتداء على الشخصيات الوطنية في الضفة وما يتعرضون له من محاولات اغتيال آثمة هي افعال اجرامية لا تخدم الا مصالح الاحتلال.

وأضافت:"هذا الفعل الغير وطني والغير اخلاقي يتشابه بشكل كبير مع ما فعلته الايادي الخبيثة التي اغتالت المناضل نزار بنات" .

وحملت الفصائل السلطة المسؤولة بشكل كامل عن هذه الافعال الاجرامية الآثمة وعليها تحمل تبعات ذلك.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف المنفذين وتفضح رؤساء الشر الذين يصدرون الأوامر الآثمة وتقدمهم للعدالة.

 

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