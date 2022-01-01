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الشيخ يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

الجمعة 22 يوليو 2022 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يدين حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر



رام الله / سما /

 أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، حادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر.

وقال الشيخ في تصريح صدر عنه: "ندين بشده إطلاق النار على الأخ ناصر الدين الشاعر ونعتبره عملا اجراميا ولا يليق أبدا بأخلاقنا الوطنية ويجب محاسبة الفاعلين"، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس محمود عباس أعطى أوامره للأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادثة والقبض على الجناة، متمنيًا الشفاء العاجل للدكتور الشاعر.

وكان المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات قد أعلن إصابة الدكتور ناصر الدين الشاعر بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في نابلس.

ولفت إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري عن الفاعلين.

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