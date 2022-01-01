  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو للتحقيق الفوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر

الجمعة 22 يوليو 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للتحقيق الفوري لمحاسبة مطلقي النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر



غزة / سما /

أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، محاولة الاغتيال الآثمة والغادرة التي تعرض لها نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، القامة الوطنية وصاحب التاريخ الوطني والنضالي الطويل ضدّ الاحتلال، وندعو إلى التحقيق الفوري لمحاسبة الفاعلين مهما كانت مواقعهم.

و أوضح قاسم أن محاولة اغتيال الدكتور الشاعر، الأكاديمي والشخصية الوطنية الجامعة، تدقّ ناقوس الخطر بأنّ هناك مَن يحاول ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويغيّب الأصوات الوطنية الشريفة، خدمة للاحتلال الصهيوني، ولأجندات خارجية تتناقض ومبادئ شعبنا المقاوم الحرّ.

و بين أن هذه الجريمة التي تأتي بعد أسابيع معدودة من تعرض الدكتور الشاعر لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح السابق منتصف يونيو/حزيران الماضي، تستوجب حمايته وحماية الشخصيات الوطنية كافة، وعدم تركهم لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه المجرمين.

و أضاف الناطق باسم حماس: " نعبر في حركة حماس عن أسفنا للتصريحات غير المسؤولة في التحريض الداخلي وتحريك نار الفتنة بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية، التي تنتج عنها مثل هذه الجرائم والانتهاكات".

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله يكشف العروض الأميركية التي رفضها حزب الله

سورية: ارتفاع عدد الشهداء بهجوم إسرائيلي إلى ثمانية

المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.. هارتس : تزايد احتمالات التصعيد مع حزب الله حول الغاز

أسعار صرف العملات

عن "إسرائيل ونبوءة زوالها" ..علي حبيب الله

موسكو وكييف تتوصلان لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية..

مصرع عالمة مصرية في حادث مروع

الأخبار الرئيسية

فيديو..مسلحون يطلقون النار على د.ناصر الدين الشاعر واصابته بجراح جنوب نابلس

RAMON-6

صور ..مطار رامون.. مشروع إسرائيلي متعثر قد ينقذه الفلسطينيون

المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.. هارتس : تزايد احتمالات التصعيد مع حزب الله حول الغاز

وزير إسرائيلي بشأن الهجوم الأخير على سوريا: مستمرون في حماية مصالحنا الأمنية

خلال لقائهم الأخير .. غانتس يكشف للرئيس عباس عن حلم طالما راوده

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم