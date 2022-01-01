الشعبية: دخول 75 اسيراً باضراب عن الطعام الاحد تضامنا مع ريان وعواودة

رام الله / سما /

اعلنت منظمة فرع السجون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان 75 من رفاقها الاسرى سيشرعون ابتداءً من يوم الأحد القادم في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها الدفعات إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا.

وقالت في بيان لها ان مصلحة السجون أمعنت كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب الاسرى ، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام رائد ريان منذ أكثر من مئة وسبعة أيام، وكذلك الأمر الأسير خليل عواودة، كما أنها تُمعن في سياسة التنكيل والتعذيب بحق أسرانا كافة، وخاصةً الأسير القائد عاهد أبو غلمى، والأسير شادي معالي.

وأكدت ان التصعيد خطير ، ولمواجهة هذا الصلف، كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع – كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الاسرائيلي ، فبدأت منظمة فرع السجون مخاض إضرابها الإسنادي والتضامني مع الأسرى، وللدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة،

واعربت عن املها بمساندة جماهيرية لهذا الاضراب.