6 إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله / سما /

أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بتصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين من الاعتداءات بحق شعبنا ومقدراته.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 6 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة قبل تصدي الشبان لهم بالحجارة وزجاجات الطلاء مما اجبرهم على التراجع بعد محاولاتهم نصب كمين في احد المنازل المهجورة دون تسجيل اعتقالات.

وفي ذات السياق دعا شتيوي قطاعات شعبنا لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على استمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين وأراضيهم عبر الاعلان عن نوايا منظمات ارهابية انشاء بؤر استعمارية في مختلف محافظات الوطن.

وانطلقت مسيرة كفر قدوم بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة وكوادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذين يحييون ذكرى انطلاقتهم الخامسة والخمسين في مواقع التماس والمواجهة مع جيش الاحتلال.