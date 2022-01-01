  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تشريعي غزة" يعلق على انسحاب الأطباء من مشفى كمال عدوان

الجمعة 22 يوليو 2022 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تشريعي غزة" يعلق على انسحاب الأطباء من مشفى كمال عدوان



غزة / سما /

قالت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الجمعة، إنها تتابع قضية انسحاب 42 طبيبًا في تخصصات مختلفة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية من مستشفى كمال عدوان، للوقوف على أسباب ذلك وتداعياته.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن الجمل: إن "أية تعليمات أدت إلى انسحاب الأطباء تمثل خطوة خطيرة وجريمة جديدة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة واستهتارا بأرواح المرضى".

وأضاف: أن المطلوب هو العدول الفوري عن قرار الانسحاب من المستشفى تأدية للواجب الإنساني وحفاظا على شرف المهنة"، مشيرة إلى أن "أساليب الضغط والابتزاز التي تمس حياة المواطنين مدانة ومرفوضة إنسانيا ووطنيا وأخلاقياً".

وأمس الخميس، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن 42 طبيباً غادروا مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقال إن الأطباء من تخصصات مختلفة ويتقاضون رواتبهم من السلطة في رام الله، مشيراً إلى أنهم غادروا المستشفى بناء على تعليمات وردت لهم دون إبداء أسباب.

بدورها، نفت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إعطاءها أوامر لكوادرها بمغادرة المراكز الطبية في قطاع غزة.

وأوضحت، في تصريح صحفي، أن الوزارة لم تعطي أي أوامر بمغادرة المراكز الطبية بما فيها مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وفاة مواطنة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطعنة سكين وسط القطاع

ما هي حقيقة السماح للفلسطينيين استخدام مطار "رامون" الاسرائيلي؟؟

اشتية يوقف إجراءات تعيين أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي

مسؤول أمريكي: بايدن أبلغ ابومازن بأن مطالبه تحتاج "المسيح" لتحقيقها

سورية: ارتفاع عدد الشهداء بهجوم إسرائيلي إلى ثمانية

نصر الله يكشف العروض الأميركية التي رفضها حزب الله

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.. هارتس : تزايد احتمالات التصعيد مع حزب الله حول الغاز

وزير إسرائيلي بشأن الهجوم الأخير على سوريا: مستمرون في حماية مصالحنا الأمنية

خلال لقائهم الأخير .. غانتس يكشف للرئيس عباس عن حلم طالما راوده

رام الله: الصحة تنفي إصدار أوامر بسحب كوادرها من أحد مستشفيات غزة

سورية: ارتفاع عدد الشهداء بهجوم إسرائيلي إلى ثمانية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم