40 أسيراً من "الجهاد الإسلامي" في سجن "عوفر" يخوضون إضراباً عن الطعام منذ أمس

غزة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الجمعة، أن 40 أسيرًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن "عوفر" يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ مساء أمس تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وقالت مهجة القدس، :"أن ذلك يأتي أيضاً احتجاجا على تعنت سلطات الاحتلال الصهيوني في الاستجابة لمطالب الأسير خليل عواودة في إنهاء اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه".

وكانت ما تسمى ما تسمى محكمة "عوفر" الصهيونية، قررت الأربعاء، تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في تصريح صحفي، أن المحكمة قررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة حتى تاريخ 02/10/2022م، بشكل غير جوهري دون التفاتها لخطورة حالته الصحية.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه لليوم الـ20، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ 27/12/2021، وهو يرقد الآن في مستشفى "أساف هروفيه".

جدير ذكره أن عواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.