حماس والشعبية: القصف على سوريا استهداف للأمة

غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على سوريا والذي أدى لوقوع قتلى وجرحى بمثابة جريمة تستهدف الأمة.



وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس في تصريح صحفي له، إن هذا العدوان يأتي كحلقة في سلسلة جرائم الاحتلال ضد شعبنا وأمتنا باستهداف الإنسان والأرض والمقدسات، وسرقة الثروات. كما قال.



وأضاف: "يأتي هذه التصعيد من العدو بتشجيع من محاولات البعض ادماجه في المنطقة، خاصة بعد زيارة الرئيس الأميركي وزيارات قادة الجيش الصهيوني لدول في المنطقة". وفق تعبيره.



وتابع: "الاستهداف المتواصل من العدو الصهيوني لمكونات الأمة، يجب أن يُقابل بموقف موحد من كل القوى الحية في الامة لرد العدوان ومنعه من مواصله تغوله".



من جهته قال أحمد خريس عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، إن العدوان يأتي "استكمالاً للمؤامرة الصهيوأميركية والكونية بحق سورية العروبة". وفق تعبيره.



وأضاف: "هذا العدوان والاجرام يؤكد من جديد أن هذا الكيان فوق القانون والمحاسبة وأنه العدو المركزي للأمة العربية والذي يشكل تهديدًا خطيرًا لمستقبلها وأمنها".



وأكد على ضرورة وقف هذا العدوان والتصدي له بلغة القوة.