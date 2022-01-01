وزير إسرائيلي بشأن الهجوم الأخير على سوريا: مستمرون في حماية مصالحنا الأمنية

القدس المحتلة / سما /

قال وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، بشأن الهجوم الأخير المنسوب لبلاده في سوريا، إن الجيش الإسرائيلي مستمر في حماية مصالح بلاده.

ونقلت إذاعة ريشت بيت العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن نحمان شاي، وزير الشتات الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يواصل حماية مصالح بلاده الأمنية، بشأن الهجوم الأخير على سوريا، فجر اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 آخرين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشرته على لسان مصدر عسكري تابع لها في موقعها الإلكتروني، أنه "في تمام الساعة 12.23من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف البيان أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي 2 يوليو الجاري أعلنت الدفاع السورية في بيان مماثل تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي على مدينة طرطوس غرب البلاد.