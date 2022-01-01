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السعودية توقف شخصًا أدخل صحفيًا إسرائيليًا إلى مكة المكرمة

الجمعة 22 يوليو 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توقف شخصًا أدخل صحفيًا إسرائيليًا إلى مكة المكرمة



وكالات

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت مواطنًا قام بنقل صحفي إسرائيلي إلى المملكة وأدخله في مناطق مقدسة.

وقال بيان للشرطة السعودية، بأنها أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئ قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف البيان: على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، وأن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادًا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

وكان الصحفي في قناة 13 العبرية، جيل تماري، نشر منذ أيام مقطع له وهو يقود سيارته عبر مكة، على الرغم من القواعد التي تحظر دخول غير المسلمين إلى المدينة، والتي يفرضها نظام نقاط تفتيش.

وتسلق الصحفي جبل عرفات، الذي يتجمع فيه المسلمون أثناء الحج.

وأثارت هذه القضية ردود فعل كبيرة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفع قناة 13 العبرية إلى الاعتذار من المسلمين.

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