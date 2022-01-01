موسكو وكييف تتوصلان لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية..

وكالات - سما-

أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان بعد ظهر، الجمعة، في إسطنبول اتفاقا حول تصدير الحبوب.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى ممثلين لروسيا وأوكرانيا، سيشاركون في حفل التوقيع.

ورحبت واشنطن في بيان صدر عن الخارجية الأميركية، بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

وكان قد أكّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية "ممكنٌ في الأيام المقبلة" في حال استجابت الدول الغربية لطلبات موسكو، وذلك قبل إعلان الرئاسة التركية.

وقال تشاوش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" الرسمية "لدينا أمل بشأن الحبوب. نأمل أن نعلن عن أخبار جيدة في الأيام المقبلة"، مضيفًا أنه "متفائل".

وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتوقع ان يصل إلى اسطنبول، مساء الخميس.

وقال حق للصحافة في مقر المنظمة في نيويورك إن غوتيريش، الذي يقضي إجازة حاليا في المنطقة، يأتي "للانضمام إلى المفاوضات بشأن الحبوب والأسمدة بين الروس والأوكرانيين، بمساعدة تركيا والأمم المتحدة".

وكانت أنقرة تريد استضافة جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع بين خبراء عسكريين روس وأوكرانيين وأتراك والأمم المتحدة بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية الذي عرقله الغزو الروسي.

أكثر من 20 مليون طنّ من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية والسوق العالمية تعاني إذ تواجه خطر أزمة غذائية حادّة خصوصًا في أفريقيا.

وتابع الوزير التركي "حتى وإن لم تستهدف العقوبات المنتجات (الزراعية) الروسية، هناك حظر يستهدف النقل البحري وشركات التأمين والنظام المصرفي. ووعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفعه".

وأضاف "عندما نحلّ هذه المشكلة، لن يتم فتح الطريق لتصدير الحبوب وزيت عباد الشمس من أوكرانيا فحسب، بل أيضًا الطريق للمنتجات الروسية"، مشيرًا إلى أنه "متفائل".

وكان إردوغان لفت إلى أن هناك "مذكرة" جاهزة تنص بشكل خاص على إنشاء مركز تنسيق برعاية الأمم المتحدة في إسطنبول.