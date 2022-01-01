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استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح 7 آخرين وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق

الجمعة 22 يوليو 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح 7 آخرين وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق



دمشق/وكالات/

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فجر الجمعة، عن استشهاد ثلاثة عسكريين  وجرح سبعة  آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية في هجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله :" "في تمام الساعة  ١٢:٣٢ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين  وجرح سبعة  آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية ."

وكان قد أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ معادية في سماء  ريف العاصمة دمشق، فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق.

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