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مدير الاستخبارات الأمريكية يحذر من "امتلاك إيران" لأكبر ترسانة صواريخ بالشرق الأوسط

الجمعة 22 يوليو 2022 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير الاستخبارات الأمريكية يحذر من "امتلاك إيران" لأكبر ترسانة صواريخ بالشرق الأوسط



وكالات - سما-

 حذر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".

واعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن الاهتمام الروسي بشراء مسيّرات من إيران "أمر مقلق"، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأشار بيرنز إلى صعوبة فهم الخيارات التكتيكية للرئيس الروسي، دون فهم طريقة تفكيره.

وأضاف قائلا: "إنه متشكّك بلا هوادة، ومدرك دوما لنقاط الضعف التي يمكنه الاستفادة منها".

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