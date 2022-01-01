فلسطين تودع جثمان لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي الطفل ماليسا بمراسم رسمية وشعبية

اريحا/ سما/

جرت، مساء اليوم الخميس، مراسم تشييع رسمية وشعبية لجثمان الطفل كابيلو جوني ماليسا، لاعب فريق SA Development الجنوب أفريقي، في ساحة مقر محافظة أريحا والأغوار.

وكان ماليسا ضمن لاعبي الفريق الذين وصلوا إلى دولة فلسطين يوم الخميس الماضي لخوض مباريات ودية مع أندية فلسطينية، وتوفي غرقًا في مدينة أريحا.

وشارك في المراسم محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وسفير جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين شون بينفلدت، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام القدومي، ووكيل المجلس منذر مسالمة، وأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال، ونائب رئيس الاتحاد سوزان شلبي، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة الجنوب أفريقية، ومدير عام مستشفى أريحا الحكومي الدكتور ناصر العناني، ورجال الدين المسيحي والإسلامي، وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية بالمحافظة وفعاليات شعبية وأطفال المخيمات الصيفية.

وضع المحافظ أبو العسل أكاليل من الزهور على نعش الطفل ماليسا، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد كرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وباسم أطفال فلسطين. وأدت ثلة من حرس الشرف من قوات الأمن الوطني مراسم التشييع والوداع الرسمية.

وأقيمت صلاة لروح الطفل الفقيد بحضور عائلته الذين وصلوا من الخارج وبعثة الفريق، في كنيسة الراعي الصالح للاتين في أريحا، ترأسها راعي الكنيسة الأب ماريو حدشيتي.

وبعد انتهاء مراسم التشييع، نقل الجثمان الذي لف بالعلمين الجنوب أفريقي والفلسطيني، إلى الأردن ليجري نقله لاحقًا إلى وطنه جنوب أفريقيا.

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ع.ق/ع.ف