اشتية يوقف إجراءات تعيين أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي

رام الله/سما/

قرر رئيس الوزراء محمد اشتية ، وقف إجراءات تعيين، أو ترقية ابنتي وزيري الأشغال والحكم المحلي.

وكان اشتية قد كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها".

وأضاف: "ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها".

بدورها، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أمس الأربعاء، مباشرتها بأعمال البحث والتحري بخصوص ادعاءات "التبادل الوظيفي".

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الجهات المختصة في هيئة مكافحة الفساد باشرت بمتابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح اليوم، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بانها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والاشغال العامة.