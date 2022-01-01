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اصابة الرئيس الاميركي بايدن بفيروس كورونا

الخميس 21 يوليو 2022 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة الرئيس الاميركي بايدن بفيروس كورونا



وكالات - سما-

 أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منوها بأنه يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية".

وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد زار إسرائيل الأربعاء الماضي، لمدة يومين، ثم زار مدينة بيت لحم الفلسطينية، والتقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) ليطير منها إلى السعودية، مساء الخميس.

#بايدن كورونا #كورونا بايدن

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