الطيراوي: رئيس مجلس القضاء عيسى أبو شرار فاسد ويجب محاكمته

رام الله / سما /



شن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي هجوماً على رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار ووصفه بالشخص الفاسد.

وقال الطيراوي في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "أبو شرار فاسد ويجب أن يذهب لبيته ويحاكم"، مشدداً على أنه قدم بلاغاً ضده أمام النيابة العامة منذ فترة بسبب فساده.

واعتبر أن مستشار عباس قد يكون ضلله بالتوقيع على القوانين التي تم إصدارها مؤخراً، مطالباً نقابة المحامين الاستمرار بفعالياتها النقابية والاحتجاجية حتى تصحح الأخطاء.

وأوضح الطيراوي أن نقابة المحامين هي الحامي للقوانين والمصححة لها، معتبراً أن ثباتها على مواقفها وخطواتها ستنتزع ما تطالب به.

وأشار إلى أن:" عيسى أبو شرار، حكم على كثير من الفدائيين الفلسطينيين بالإعدام والسجن المشدد، عام 1970، عندما كان قاضياً في المحكمة العسكرية الأردنية، قبل أن يتدخل الملك حسين ويصدر عفوا عن الفدائيين في حينه."

هذا وشل الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة المحامين العمل في المحاكم بالضفة الغربية احتجاجاً على القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ الذي أصدره الرئيس محمود عباس.

النقابة أعلنت الليلة الماضية، أن مجلسها قرر تعليق العمل اليوم الخميس أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، وأوامر الحبس، وطلبات الإفراج بالكفالة والسندات العدلية.

