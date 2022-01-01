وزارة النقل: منح تراخيص للجرارات الزراعية بالأغوار

القدس المحتلة / سما /

شرعت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، بالإجراءات القانونية لمنح تراخيص شاملة لكافة الجرارات الزراعية بالأغوار الشمالية، ضمن خطة الحكومة لدعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.

وقال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إنه في الوقت الذي تستهدف فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأغوار بسكانها ومعداتهم الزراعية كالجرارات، تعمل الحكومة على تعزير صمود المواطنين من خلال تقديم الخدمات التي تثبتهم في أراضيهم.

وأضاف أن ترخيص كافة الجرارات الزراعية سيكون مجانا لمدة سنتين، بعد فحصها للتأكد من السلامة العامة، والمحافظة على أرواح سائقيها، مؤكدا أن سياسية الوزارة ستكون ترخيص كافة الجرارات الزراعية في المناطق المستهدفة.

وأشار سالم إلى أنه سيكون في الفترة المقبلة جولات وزيارات ميدانية لكافة المؤسسات ذات العلاقة للوقوف عند احتياجات المواطنين، ومساعدتهم في الثبات في أراضيهم.

بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "إن الجرارات الزراعية هي من العناصر المهمة للسكان في الأغوار الشمالية للبقاء في أراضيهم"، مشيرا إلى أن المواطنين يستخدمونها في جلب المياه، وحراثة الأراضي، وكافة مجالات الحياة.

وتابع العاصي: "إنه مع ترخيص هذه الجرارات سيتمكن المزارع الفلسطيني من توسيع رقعة الأراضي الزراعية في الأغوار، بعدما يتمكن من التحرك بشكل قانوني".

وفي السياق قال رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، إن الاحتلال يسعى إلى جعل الأغوار بيئة طاردة للسكان، من خلال الاستيلاء على جراراتهم الزراعية التي تعتبر الذراع الأيمن لهم، ولا يعيدها إلا بعد تدفيعهم غرامات باهظة.

وأشار إلى أنه هناك ملاحقة للجرارات والمعدات الزراعية، والمركبات الخاصة للمواطنين، بشكل يومي في الأغوار، وتنتهي معظمها بالاستيلاء.