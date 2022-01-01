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الراصد الجوي : موجة حر طويلة تبدأ نهاية الشهر وتشتد الشهر القادم

الخميس 21 يوليو 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : موجة حر طويلة تبدأ نهاية الشهر وتشتد الشهر القادم



رام الله / سما /

 تتأثر مناطقة واسعة من العالم بموجات متطرفة من الطقس الغير المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، وسط تحطيم أرقام قياسية للمرة الأولى في تاريخ السجلات المناخية، حيث شهدت مناطق صحراوية تساقط أمطار غزيرة لأيام طويلة، في المقابل شهدت مناطق أوروبية، ومناطق قريبة من القطب الشمالي موجات حر قياسية.

وفي فلسطين قال الراصد الجوي داوود طروة، انه منذ بداية فصل الصيف لم تتأثر المنطقة بموجات حر وفق التعريف العالمي، ولكن هذا الطقس لن يستمر لفترة طويلة، حيث تشير آخر التحديثات للنماذج العددية إلى موجة حر ستبدأ نهاية الشهر الجاري يصاحبها درجات حرارة مرتفعة بشكل واضح.

وأوضح الراصد الجوي، ان موجة الحر القادمة من المتوقع أن تبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتشتد هذه الموجة مع تقدم الوقت، وتبلغ ذروتها خلال بداية الشهر القادم، ووفق المؤشرات الأولية ستكون درجات الحرارة خلال ذروة موجة الحر فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 9 درجات مئوية، وقد تستمر هذه الموجة لمدة تزيد عن 10 أيام.

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