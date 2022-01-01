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فنان بريطاني: إسرائيل دولة فصل عنصري

الخميس 21 يوليو 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان بريطاني: إسرائيل دولة فصل عنصري



وكالات / سما /

قال الفنان البريطاني العالمي روجرز ووترز، إن "إسرائيل دولة فصل عنصري أقيمت بعد أن تم طرد جزء كبير من السكان الفلسطينين الأصليين".

وعلى هامش منتدى طلابي عبر الإنترنت عقد لدعم أنصار الحق الفلسطيني في جامعة ماكجيل الكندية والذين يتعرضون لتهديدات من إدارة الجامعة، قال مؤسس فرقة موسيقى الروك "بينك فلويد": "نعتبر إسرائيل دولة للمستوطنين المستعمرين والحركة الصهيونية".

وأوضح أنه "لم يكن لديه أي فكرة حقًا عما يحدث في فلسطين، لكن اتضح له أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأوروبيين قرروا في منتصف القرن التاسع عشر الاستيلاء على أرض هي فلسطين، وطرد أي شخص يعيش هناك".

وأضاف: قبل خمس أو ست سنوات، لم يكن بوسع المرء استخدام كلمة "فصل عنصري (أبارتهايد)" عند الإشارة إلى إسرائيل لكن الآن، من المستحيل إجراء أي محادثة حول المشروع الصهيوني في فلسطين دون استخدام كلمة "فصل عنصري".

#فنان بريطاني

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