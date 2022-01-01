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تطبيق تليغرام يحصل على ميزات جديدة

الخميس 21 يوليو 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق تليغرام يحصل على ميزات جديدة



وكالات / سما /

أعلن مسؤولون في "تليغرام" عن نيتهم إدخال ميزات جديدة قد تنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين بخدمات Telegram Premium المدفوعة سيحصلون على ميزة جديدة ستمكنهم من حظر تلقي الرسائل الصوتية، ويمكن من خلالها حظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام "تليغرام" او اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها.

وتبعا لقناة " كود دوروف" على "تليغرام" فإن الميزة الجديدة بدأ اختبارها عند بعض مستخدمي التطبيق عبر أجهزة "أندرويد"، ويمكن الوصول إليها عبر إعدادات الخصوصية في التطبيق.

وكان القائمون على تليغرام" قد أعلنوا عن خدمات Telegram Premium المدفوعة في التطبيق في 19 يونيو الفائت، وأشاروا إلى أن المستفيدين منها يمكنهم تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكنون من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وتوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.

#تليغرام #ميزات

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