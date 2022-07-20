بيان موحد جديد لأندية غزة بعد حرب البيانات المنفردة

غزة / سما /

أصدرت أندية غزة بياناً صحفياً بعدما سبق أن أصدر عدد من الأندية بيانات منفردة خلال الساعات الماضية بعضهم أدار ظهره لاتفاق الاجتماع الأخير ودعم استمرار النشاط الرياضي دون توقف.

ونوه بيان الأندية الجديد الذي صادق عليه 8 أندية إلى أن البيان الختامي للاجتماع الذي صدر قبل أيام لم يسيء لأي مؤسسة رياضية، مشيراً إلى أن جميع أندية غزة حرصت على استمرار النشاط الرياضي خلال سنوات طويلة رغم الضائقة والأزمات المتتالية.

واعتبر البيان الجديد للأندية أن الفريق جبريل الرجوب هو الداعم الرئيس لمسيرة الرياضة الفلسطينية وتطورها خلال سنوات طويلة، لكنها طالبته أن يأخذ بعين الاعتبار أزمات الأندية ويستجيب لتحقيق المطالب المالية التي سبق الإعلان عنها.

وصادقت على البيان الجديد أندية، اتحاد الشجاعية، والصداقة، وخدمات النصيرات، وخدمات رفح، وشباب جباليا، واتحاد بيت حانون، والأهلي، واتحاد خانيونس، فيما وافقت أندية أخرى ضمنياً على البيان الجديد.

إليكم نص البيان الجديد للأندية كما ورد

بيان صادر عن أندية غزة

عطفاً على بيان الأندية الذي أصدرناه يوم الإثنين الماضي وتوضيحاً للأسرة الرياضية عن تداعيات ما حدث وتلاحق الأخبار فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: إن الأندية الرياضية في قطاع غزة لم تكن في يوم من الأيام إلا حاضرة وبقوة لتنفيذ كل الأنشطة الرياضية الصادرة عن اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية وتقوم بمهماها كاملة رقم الضائقة المالية التي تعاني منها والتي تسببت لها بأزمات متتالية ورغم كل شيء والمشاكل العديدة لم تتخلَ عن دورها المنوط بها في رعاية كل ما يصدر عن جهاتنا الرياضية المعتمدة، وتربطنا علاقات عمل وشراكة مميزة مع الجميع.

ثانياً: إن بيان الأندية الصادر في كل كلمة فيه لم يسيء لأي مؤسسة رياضية أو أي شخص لا سمح الله، ولا نسمح لأنفسنا بذلك، وكيف نفعل ذلك ونحن شركاء.

ثالثاً: نعتبر أن حضور الأخ صلاح أبو العطا الاجتماع أعطى دافعاً قوياً للأندية المجتمعة ودعماً لمطالبها واستحقاقاتها المالية، ونثمن عالياً الرسالة التي حملها نقلاً على لسان الوزير أبو علاء القدومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي اعتبرتها الأندية خطوة في الاتجاه الصحيح ونأمل المزيد من الخطوات المماثلة، وشكرت الأخ أبوعبدالله على اهتمامه وطالبته بنقل تحياتها للوزير ابوعلاء على تفهمه لحال الأندية وشكرنا الجزيل لكل منظومة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في شقي الوطن

رابعاً: كل التحية والتقدير للأخ الفريق جبريل الرجوب أبو رامي رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ونعتبره الداعم الرئيس للرياضة الفلسطينية وبانيها وصمام أمانها، وجهوده واضحة في هذا المجال وندعمها بكل قوة ونثمن ونقدر عالياً جهوده المكثفة والدائمة لصالح رياضتنا الفلسطينية بشكل عام، لكن استحقاقاتنا المالية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار باستمرار لصالح أنديتنا، وندعوه بكل محبة للنظر فيها بعين الاستجابة الفورية.

أيضاً كل الشكر للأخ عبد السلام هنية على جهوده الكبيرة في دعم رياضتنا في قطاع غزة ومحاولاته الدائمة إنعاشها ونقدر دوره البارز في ذلك.

خامساً: إن اتحاد كرة القدم هو بيتنا الذي نحتمي فيه والمظلة التي تأوينا ونحن شركاء معا لتنفيذ كل أنشطته الرياضية المختلفة وفي نفس الوقت نؤكد على أهمية إن يولي استحقاقاتنا المالية الأهمية الأكبر وأن يسعى لجلبها لنا.

سادساً: نؤكد للجميع في وطننا الغالي فلسطين أن الأندية الرياضية في قطاع غزة الأحرص على دعم مسيرتنا الرياضية وأن تسير بشكل متوازٍ مع النظر لحال أنديتنا المالية والضائقة غير المسبوقة التي نمر بها جميعاً.

وإننا إذ نؤكد على ما سبق نعتبر أن بياننا الأول هو القاعدة التي سنبني عليها خطواتنا اللاحقة التي هدفت إلى الحرص على توفير المبالغ المالية المتراكمة للأندية من أجل ضمان استمرار النشاط الرياضي وعدم تعميق الأزمات المالية التي يمكن أن تؤدي لانهيار مزيد من الأندية.

أخيراً: كل الجهود التي حرصت أندية غزة على العمل بها خلال الاجتماعات الماضية لم تكن طريق عثرة أمام اتحاد كرة القدم واستمرار النشاط الرياضي، أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الداعم والحريص على توفير منحة الرئيس خلال السنوات الماضية، بل داعم لها ولاستمراريتها.

والله ولي التوفيق

أندية قطاع غزة

الأربعاء 20 يوليو 2022